2022, Odyssée de l'espèce !

L'aventure troglo continue

Patrick Edgard Rosa

Toute l'équipe de la Troglothèque vous présente ses Meilleurs Voeux pour 2022.La réouverture officielle est prévue début avril 2022. Néammoins nous travaillons à la programmation d'une nouvelle présentation du site de Turquant, avec un cortège de nouveautés, expositions, animations autour du thème "Troglo et minéral". Le point d'orgue de la saison se déroulera dans la première quinzaine d'octobre à l'occasion de nos Troglodays annuels.Notre priorité actuelle est de renforcer la sécurisation du site (travaux en cours) et de réaménager notre espace d'accueil.Prochainement, vous découvrirez une nouvelle mouture du site internet rendue plus active.L'équipe s'est également renforcée : Renée, Valérie, Chantal, Isabelle, Liliane, Christian, Grégoire et Patrick seront présents pour vous accueillir.Nous comptons également sur le recrutement de deux stagiaires issus du service civique, pour la période d'avril à octobre.N'hésitez pas à en parler autour de vous : Venez participer aux actions culturelles de la Troglothèque !