Allo, Hello troglos !

Promotion de la Région (1)

Patrick Edgard Rosa

C’est bon ! On sort de cette période léthargique, en ce qui concerne l’activité touristique. Plusieurs signes d’encouragement et avant-coureurs dévoilent un certain frémissement tant attendu par la plupart des acteurs du tourisme, que ce soit des sites, des établissements hôteliers, restaurateurs et gites de location saisonnière. Nombre d’entre eux annoncent leur prochaine ouverture et, cerise sur le gâteau, la région s’est trouvée valorisée dernièrement au Journal Télévisé de 20h.

Zoom sur la Loire par Marc de Chevigny



https://www.tf1.fr/tf1/jt-we/videos/zoom-sur-la-loire-10777539.html?fbclid=IwAR3-vkY40cZckdUe2LrIvBQMjzWfISrzkU_bAzuDKml__OsGvgHzpnvpCqE







En quelques minutes ce qui fait notre spécificité est mis en valeur : Le fleuve et ses pratiquants, le Cheval dans son beau costume d’apparat, la vigne, les Châteaux et… les habitants troglodytes. Tous ont eu la chance d’un confinement serein.Espérons que notre quiétude saura rassurer et attirer dans la certaine modération en vigueur de nombreux visiteurs en quête de vraies vacances.

Ouvertures annoncées

Plusieurs sites ont d’ores et déjà la rentrée pour « le jour d’après » comme on dit… Nous vous tiendrons au courant toute la semaine des premiers départs de cette saison particulière régie par des consignes strictement mises en place et appliquées pour le confort et la sécurité de nos futurs hôtes pour la période à venir.

Farfadines et troglos, Première !