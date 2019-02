Caves, transes, danse chez Ackerman

Cultures en caves

Patrick Edgard Rosa

Enième visite chez Ackerman et encore une surprise de taille : à côté des Bulles qui ponctuent chaque visite, le Voyage au centre de la terre dévoile les œuvres éphémères d’artistes en résidence qui se partagent ou se succèdent dans les hautes caves. C’est aussi un espace culturel au sens noble du terme qui égrène chaque mois d’intenses moments musicaux portés par de jeunes artistes.



Le monde de Fanny Balestro

Vendredi 15 février dernier, la magie a opéré une fois de plus, avec le charme envoûtant de Fanny Balestro. Cette jeune violoncelliste, chanteuse, danseuse nous a emmené dans une chanson de gestes virevoltante et enivrante : « Un violoncelle qui se lance à la rencontre de l'espace scénique, une musicienne qui devient danseuse avec son instrument, une recherche créative, originale et poétique qui emporte et surprend le spectateur ...​ » Son spectacle « ITIN-ER (R)ANCE » mélange styles, époques variées, classique, traditionnel et contemporain. Musiques, danse et theâtre, sont intimement liés à travers le travail du geste musical, scènique et chorégraphique.

Fanny Balestro se produit en France, en Suisse et en Allemagne au sein de la Compagnie Muance. A Paris, elle suit la formation professionnelle de la Compagnie Vélo Volé. Vous pouvez retrouver de courts extraits sur le Net ( http://www.le-cercle-des-classicales.com/itinerrance-de-fanny-balestro-accueil.html)