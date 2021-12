Des perles aux Roches Lévêque

Cri-Cri Troglo-reporter en Vendômois

Patrick Edgard Rosa

Connaissez vous les Roches Lévèque ? Notre troglo-reporter nous emmène aujourd'hui à sa suite à la découverte de perles patrimoniales nichées en territoire vendomois. Les Roches l’Évêque est un petit village traversé par le Loir, situé à 16 km de Vendôme et à 5 Km de Montoire-sur-le-Loir. Rendez vous donc chez les Rupiépiscopiens et les Rupiépiscopiennes !





Les Roches l’Évêque est un petit village en partie troglodytique traversé par le Loir, situé à 16 km de Vendôme et à 5 Km de Montoire-sur-le-Loir (41 Loir-et-Cher). A côté du restaurant-bar-tabac et sa terrasse au bord du Loir, un grand parking et une aire de stationnement pour les camping-cars seront le point de départ de votre balade à pied.

Situé entre la rivière et la roche à flanc de coteau, cet itinéraire vous fait découvrir un patrimoine naturel pittoresque, héritage typique de la vallée du Loir et de ses constructions troglodytiques. En pays vendômois, il vous entraîne à la découverte du patrimoine naturel et insolite de « Les Roches-L’Evêque ».





Longez les bords du Loir, traversez le village et découvrez son patrimoine historique : l’église St-Almire du XIVème et son retable de l’abbaye de la Virginité, les vestiges du XVIème de la "porte de la muraille" et les ruines de la chapelle rupestre de St-Gervais, construite en troglodyte qui abrite les vestiges d’une fresque des XIIème et XIIIème siècles.

Rejoignez ensuite les hauteurs en surplomb du coteau pour profiter d’une vue panoramique sur cet héritage naturel et si particulier de la vallée du Loir.

Les habitations creusées côtoient les caves, les granges, les remises, et au détour du sentier, ici un puits, là un escalier mène plus haut...





