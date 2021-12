Troglos de Noël

Balades hivernales

Patrick Edgard Rosa

La Troglothèque a sélectionné pour vous deux lieux empreints de la magie de Noël, ambiances garanties.

Pierre et Lumière

Ouverture pendant les vacances de Noël à partir du 18 décembre.

Pierre et Lumière ré-ouvre ses portes pendant les vacances de Noël, tous les jours, sauf le 25 décembre et le 1er janvier, de 14h00 à 18h00.

Venez découvrir, au rythme des chants de Noël, 20 monuments représentant les joyaux du Val de Loire. Eglises, villes, villages et châteaux sculptés dans une splendide carrière souterraine.

Destination famille !

Petits et grands pourront échanger autour d’un jeu de piste à la fois distrayant et pédagogique. Beaucoup d’observation, un peu de réflexion pour découvrir les secrets cachés dans la pierre de tuffeau par le sculpteur Philippe Cormand.

Pierre et Lumière est un des 3 sites Saumur TrogloNature. Il est situé à Saumur St Hilaire St Florent, à 100 mètres du musée du Champignon et des Jardins du Puygirault.

A Saumur St Hilaire St Florent, suivre la direction de Gennes.

Pierre et Lumière se situe à 1 km de la sortie de St Hilaire St Florent.







Maisons troglodytes de Forges