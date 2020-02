What’s new in troglo ?

Actu troglo

Patrick Edgard Rosa

La saison s'amorce, le Printemps est déjà là. Profitons en.

Du coté de chez Ackerman…

🎵Lors de l’événement « Les Scènes Musicales » du vendredi 21 février de 18h30 à 20h30, la Maison Ackerman accueille le pianiste Alexandre Galène pour un concert classique en accord avec notre cuvée Royal Blanc Brut – Saumur. L’occasion de (re)découvrir nos meilleurs cuvées !🎵

Alexandre Galène, pianiste concertiste originaire du saumurois, commence à se faire connaître dans la région Ouest de la France pour avoir mis en place plusieurs événements ‘’Printemps du Piano’’ en Anjou, ‘’Pian’eau en Morbihan’’. Habitué à introduire la musique classique dans des lieux insolites, au cœur des communes et de la rendre plus accessible, il vous proposera un concert digne des grandes salles dans un lieu d’exception : les caves monumentales de la Maison Ackerman.

Les Scènes Musicales

Chaque mois, un groupe d’artistes vous fera découvrir son univers musical au cœur d’un bijou patrimonial : nos caves troglodytiques les plus hautes de la région ! Une cuvée de la Maison Ackerman sera dégustée lors de chaque concert. Découvrez vite la programmation.

Tarif de la soirée

3 € (entrée + 1 flûte offerte)



19, rue Léopold Palustre

Saint-Hilaire Saint-Florent – 49400 Saumur

Tél : (+33) 2 41 53 03 21 – Fax : 02 41 53 03 32

tourisme@ackerman.fr





Another else, troglo world…



Venez découvrir à la Maison du Parc (PNR) l’exposition « Troglos du Monde », suivie d’une conférence animée par deux architectes réputés qui vont vous éclairer sur l’actualité des Troglos du Monde…

La Troglothèque@ est naturellement partenaire de cette aventure…

Vendredi 28 février, 18h, puis 20h pour la conférence, Maison du Parc, 15 avenue de Loire, 49730, Montsoreau. Réservation conseillée au 02 41 53 66 00 ou

Née en 1986 du questionnement autour de l’habitat troglodytique et de son interprétation contemporaine, l’association Ar’site continue à explorer les constructions associées à la roche, au sol, aux plantes, ou créant un paysage anthropique : des architectures-paysages pouvant encourager d’autres rapports à la planète, à son socle minéral, à son couvert végétal ou au plein-air…Venez découvrir à la Maison du Parc (PNR) l’exposition « Troglos du Monde », suivie d’une conférence animée par deux architectes réputés qui vont vous éclairer sur l’actualité des Troglos du Monde…La Troglothèque@ est naturellement partenaire de cette aventure…Vendredi 28 février, 18h, puis 20h pour la conférence, Maison du Parc, 15 avenue de Loire, 49730, Montsoreau. Réservation conseillée au 02 41 53 66 00 ou info@parc-loire-anjou-touraine.fr

Anything else ?